Рух "захопив" Арену Львів перед історичним домашнім поєдинком в УПЛ
12:10 - Читать на русском
Львівський Рух взяв приклад із Шахтаря та офарбував Арену Львів у клубні кольори.
"Жовто-чорний" клуб забрендував Арену Львів, оздобивши трибуни, стадіон та роздягальню у свої кольори, повідомляє Facebook Руха.
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Зазначимо, що львів'яни планують організувати різні заходи перед матчем із Колосом – дебютним домашнім поєдинком Руха в УПЛ.
До слова, матч Рух – Колос відбудеться вже сьогодні, 20 вересня. Початок гри о 19:30.
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