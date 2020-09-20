Львівський Рух взяв приклад із Шахтаря та офарбував Арену Львів у клубні кольори.

"Жовто-чорний" клуб забрендував Арену Львів, оздобивши трибуни, стадіон та роздягальню у свої кольори, повідомляє Facebook Руха.

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Зазначимо, що львів'яни планують організувати різні заходи перед матчем із Колосом – дебютним домашнім поєдинком Руха в УПЛ.

До слова, матч Рух – Колос відбудеться вже сьогодні, 20 вересня. Початок гри о 19:30.

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