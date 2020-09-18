Рух и Шахтер узнали новое время проведения очного поединка в рамках 2 тура УПЛ.

Матч между новичком и чемпионом состоится 23 сентября в 19:00, информирует официальный сайт УПЛ.

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Поединок был запланирован на 12 сентября, однако его пришлось перенести из-за вспышки коронавируса в лагере Руха – пять игроков заразились. Сначала команды проведут свои встречи 3 тура, а в среду наверстают упущенное.

Напомним, в первом туре УПЛ Шахтер победил Колос (3:1), а Рух дебютировал с разгромного поражения от Ворсклы (2:5).

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