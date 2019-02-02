Рух в весенней части сезона 2018/2019 будет выступать во Львове

Рух временно сменит место проведения домашних матчей.

Винниковский клуб следующую часть сезона проведет на стадионе Скиф, во Львове, об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Рух представил Кучука на посту главного тренера

Вынужденный переезд связан с тем, что на домашней арене Руха собираются сменить газон, сроки выполнения работ пока неизвестны.

Напомним, недавно главным тренером команды из пригорода Львова стал Леонид Кучук. После 17 туров Рух занимает 13 место в Первой Лиге и находится в зоне переходных матчей, имея в активе лишь 11 очков.

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