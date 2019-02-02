Рух у весняній частині сезону 2018/2019 виступатиме у Львові

Рух тимчасово змінить місце проведення домашніх матчів.

Винниківський клуб наступну частину сезону проведе на стадіоні Скіф, що у Львові, про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

Рух представив Кучука на посаді головного тренера

Вимушений переїзд пов’язаний з тим, що на домашній арені Руха збираються змінити газон, терміни виконання робіт поки що невідомі.

Нагадаємо, нещодавно головним тренером команди з передмістя Львова став Леонід Кучук. Після 17 турів Рух посідає 13 місце у Першій Лізі та знаходиться у зоні перехідних матчів, маючи в активі лише 11 очок.

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