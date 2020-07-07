Рух в шальной перестрелке уступил Агробизнесу – два шедевра за 75 секунд и камбэк от нового лидера Первой лиги

Рух и Агробизнес подарили настоящее зрелище в единственном вторничном матче Первой лиги.

Первая лига, 20 тур

Рух – Агробизнес – 2:3

Голы: Копына, 9, Брикнер, 29 – М. Когут, 28, Семенец, 63, И. Когут, 70

Удаление: Сакив, 90 (Р)

Руху нужна была исключительно победа, чтобы по очкам сравняться с Агробизнесом, который возглавляет экс-тренер Карпат Александр Чижевский. Дебют встречи давал хозяевам надежду на положительный результат – на 9 минуте Копына замкнул подачу Русина с углового. Рух имел серьезное преимущество во владении мячом, но ливня моментов не было.

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Настоящий взрыв произошел в середине тайма. Николай Когут решился на дальний удар, который стал неожиданностью для Бандуры. Радость Агробизнеса была недолгой – прошло около 75 секунд, и хавбек "желто-черных" Брикнер тоже разрядил пушку. Счет 1:2 продержался до перерыва.

Чижевский провел серьезный разговор в перерыве, и его подопечные побежали с двойным вдохновением. Бандура несколько раз спасал, но и он не помог, когда Семенца забыли на линии вратарской. Гости решили не останавливаться и вырвали все три очка – Иван Когут вывел команду вперед красивым обводящим ударом.

Рух имел шанс хотя бы на ничью, но в компенсированное время Русин запустил мяч в небеса с очень выгодной позиции. Победа сделала Агробизнес единоличным лидером Первой лиги (46 пунктов). Рух с 40 очками застрял на шестой строчке, но имеет игру в запасе.

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