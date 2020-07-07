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Шищенко стал новым тренером Полесья

18:15 - Читати українською
Шищенко стал новым тренером Полесья
Сергей Шищенко (в центре) / Сайт Полесья

Полесье решилось сменить тренера, несмотря на довольно удачные результаты в сезоне.

Новым наставником стал Сергей Шищенко, сообщает официальный сайт житомирского клуба.

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Под руководством Анатолия Бессмертного Полесье заняло второе место в группе А Второй лиги и получило путевку в Первую лигу. Руководство житомирцев все же решило искать нового тренера, и выбор остановился на 44-летнем Шищенко. Цель команды – закрепиться в середине таблицы на новом уровне.

Напомним, в годы игровой карьеры Шищенко выступал за донецкие Шахтер и Металлург, Металлист, Черноморец и другие клубы. За сборную Украины сыграл 14 матчей, отметился одним голом. Тренерская карьера специалиста ограничивается дублем каменской Стали, юношами донецкого Шахтера, первыми командами Буковины и Николаева.

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