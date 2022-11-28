В поединке 15-го тура УПЛ львовяне на выезде вырвали ничью у "горожан". Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Александрия вышла на домашний поединок с Рухом заряженной на победу – в предыдущем туре подопечные Юрия Гуры безвольно проиграли Заре (1:4) и хотели реабилитироваться. Должны были помочь хозяевам и ужастные кадровые проблемы соперника – Леонид Кучук не мог рассчитывать сразу на 6 опытных игроков основы.

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Первый опасный удар возник у ворот Александрии: Климчук промчался по левому флангу, вошел в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Горох в падении выбил на угловой. На 12-й минуте Климчук картинно упал в штрафной соперника, намекая на пенальти, однако получил в ответ от Дениса Шурмана "горчичник" за симуляцию. Через мгновение Шулянский оказался на газоне после столкновения с Кителой – последний еще и умудрился врезать Артему ногой в лицо. Окровавленного футболиста врачи не смогли поставить на ноги и его заменил Авагимян.

Александрия провела две перспективные контратаки, которые ничем не завершились – удар Третьякова заблокировали защитники, а следующую попытку остановили еще на подступах к штрафной.

На 25-й минуте Кожушко навесил с правого фланга, Авагимян в падении пробил выше. В этой атаке травму получил Остап Притула и Кучуку пришлось еще больше омолаживать состав – впервые на поле за взрослую команду вышел капитан U-19 Денис Пидгурский. Вскоре Александрия упустила неплохой шанс забить: Ковалец накрутил нескольких защитников на правом фланге и прострелил в центр штрафного. Третьяков уже готовился пробить с удобной позиции, но его неожиданно опередил Кожушко, не заметивший партнера и снявший мяч с ноги Максима.

На 33-й Климчук едва не вышел один на один – Горох прочитал ситуацию, выбежал из ворот и в растяжке левой рукой помешал сопернику забить. За десять минут до перерыва в матче произошла еще одна вынужденная замена – игру не смог продолжить Третьяков. Отабор проверил Гороха из-за пределов поля, но мяч после его удара просвистел над перекладиной. На последней минуте первого тайма на поле едва не возникла потасовка – Альваренга в грязном подкате попал коленом в грудь Дячука и вся команда побежала бить аргентинца. Арбитр лишь успевал раздавать карточки – за первые 45 минут он показал семь горчичников, два из которых получили наставники команд за чрезмерные эмоции и брань.

На старте второй сорокапятиминутки Климчук левым флангом прорвался к воротам Александрии, вошел в штрафную и прострелил на Таллеса. Бренер пробил, но Бабогло в последний момент подставился под мяч и спас свою команду от верного гола. На 57-й минуте Рух оказался в меньшинстве – вторую желтую и, как следствие, красную карточку увидел Климчук (в верховой борьбе он рукой задел лицо Бабогло).

Александрия сразу же бросилась реализовывать численное большинство – настоящим героем в нескольких эпизодах стал 19-летний кипер Руха Дмитрий Ледвий, демонстрировавший зрелую и самоотверженную игру. На 67-й минуте Ковалец головой расстреливал ворота львовян – защитник в последний момент сумел подставить ногу. Через мгновение Бабогло с другого фланга пробил над перекладиной.

Львовяне крепко засели в оборону, об атаке нечего было и думать. Единичные попытки, как, например, у Таллеса, который обежал все поле с мячом в попытке найти партнеров, ничем не заканчивались. На 79-й минуте Александрия получила право на стандарт из пределов штрафной. Рыбалка отпасовал, а Мирошниченко мощно пробил под перекладину без шансов для Ледвия – 1:0.

На 87-й минуте Рух заработал право на пенальти – вышедший на замену Карабин оказался на газоне после контакта с двумя защитниками. Сам виновник и реализовал стандарт, разведя по углам гокипера и мяч.

В добавленное время Рунич оказался на газоне, не сдержал эмоций и в грязном подкате скосил Бабогло. Началась потасовка, Рыбалка и Кожуко начали толкать Рунича, за него вступился Кучук и тоже получил пинков. В конце концов матч так и завершился боевой ничьей.

Как следствие, Рух набрал 13 очков и поднялся на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Александрия с 24 пунктами – пятая.

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