У поєдинку 15-го туру УПЛ львів'яни на виїзді вирвали нічию у "містян". Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Олександрія вийшла на домашній поєдинок з Рухом зарядженою на перемогу – у попередньому турі підопічні Юрія Гури безвольно програли Зорі (1:4), тож прагнули реабілітуватись. Мали допомогти господарям і шалені кадрові проблеми суперника – Леонід Кучук не міг розраховувати одразу на 6 досвідчених гравців основи.

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Перший небезпечний удар виник біля воріт Олександрії: Климчук промчав лівим флангом, увійшов у штрафний і з гострого кута пробив по воротах. Горох у падінні вибив на кутовий. На 12-й хвилині Климчук картинно впав у штрафному суперника, натякаючи на пенальті, однак отримав у відповідь від Дениса Шурмана "гірчичник" за симуляцію. За мить Шулянський опинився на газоні після зіткнення з Кітелою – останній ще й примудрився врізати Артему ногою в обличчя. Закривавленого футболіста лікарі не змогли поставити на ноги і його замінив Авагімян.

Олександрія провела дві перспективні контратаки, які, однак, нічим не завершились – удар Третьякова заблокували захисники, а наступну спробу зупинили ще на підступах до штрафного.

На 25-ій хвилині Кожушко навісив з правого флангу, Авагімян у падінні пробив вище. У цій атаці травми зазнав Остап Притула і Кучуку довелось ще більше омолоджувати склад – вперше на поле за дорослу команду вийшов капітан U-19 Денис Підгурський. За трохи Олександрія змарнувала непоганий шанс забити: Ковалець накрутив декількох захисників на правому фланзі і прострілив у центр штрафного. Третьяков вже готувався пробити зі зручної позиції, але його несподівано випередив Кожушко, який не помітив партнера і зняв м'яч з ноги Максима.

На 33-ій Климчук ледь не вийшов сам на сам – Горох прочитав ситуацію, вибіг з воріт і у розтяжці лівою рукою завадив супернику забити. За десять хвилин до перерви у матчі відбулась ще одна вимушена заміну – гру не зміг продовжити Третьяков. Отабор перевірив Гороха з-за меж поля, але м'яч після його удару просвистів над поперечиною. На останній хвилині першого тайму на полі ледь не виникла бійка – Альваренга у брудному підкаті влучив коліном у груди Дячуку і вся команда побігла бити аргентинця. Арбітр лише встигав роздавати картки – за перші 45 хвилин він показав сім "гірчичників", два з яких отримали наставники команд за надмірні емоції і лайку.

На старті другої сорокап'ятихвилинки Климчук лівим флангом прорвався до воріт Олександрії, увійшов у штрафний майданчик і прострілив на Таллеса. Бренер пробив, але Бабогло в останній момент підставився під м'яч, врятувавши свою команду від вірного гола. На 57-й хвилині Рух опинився у меншості – другу жовту і, як наслідок, червону картку побачив Климчук (у верховій боротьбі він рукою зачепив обличчя Бабогло).

Олександрія одразу ж кинулась реалізовувати чисельну більшість – справжнім героєм у кількох епізодах став 19-річний кіпер Руха Дмитро Ледвій, який демонстрував зрілу і самовіддану гру. На 67-й хвилині Ковалець головою розстрілював ворота Руха – захисник в останній момент зумів підставити ногу. За мить вже Бабогло з іншого флангу пробив над поперечиною.

Львів'яни міцно засіли в оборону, про атаку годі було й думати. Поодинокі спроби, як до прикладу у Таллеса, який оббіг все поле з м'ячем у спробі знайти партнерів, нічим не закінчувались. На 79-й хвилині Олександрія отримала право на стандарт з меж штрафного. Рибалка відкинув, а Мірошниченко потужно пробив під поперечину без шансів для Ледвія – 1:0.

На 87-й хвилині Рух заробив право на пенальті – Карабін, який вийшов на заміну, опинився на газоні після контакту з двома захисниками. Сам винуватець і реалізував стандарт, розвівши по кутах гокіпера і м'яч.

У доданий час Руніч опинився на газоні, не стримав емоцій і у брудному підкаті скосив Бабогло. Почалась сутичка, Рибалка і Кожуко почали штовхати Руніча, за нього вступився Кучук і теж отримав стусанів. Зрештою матч так і завершився бойовою нічиєю.

Як наслідок, Рух набрав 13 очок і піднявся на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олександрія з 24-ма пунктами – п'ята.

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