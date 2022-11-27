Львов перед матчем с Колосом гордо замыкал турнирную таблицу УПЛ. Восемь поражений при двух победах и трех ничьих – не тот результат, которого заслуживала команда Олега Дулуба в этом сезоне. Ковалевцы также попали в черную полосу – четырехматчевая безвыигрышная серия (лишь 1 ничья) не придавала настроения подопечным Ярослава Вишняка и заставляла что-то менять. Так что тренерская дуэль амбициозных наставников, для каждого из которых этот поединок был юбилейным, должна была стать более чем интересной. К тому же поражение от "хлеборобов" могло стать для белорусского наставника хозяев судьбоносным...

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Первый опасный момент в матче возник на 7-й минуте у ворот Колоса, когда львовяне навешивали в штрафную со стандарта – Волынец опередил соперников и забрал мяч на выходе. Вязкая борьба в центре поля не позволяла мгновенно доставлять сферу к воротам соперника. Через 10 минут Болбат вывел Безбородько на ударную позицию, но тот не попал по воротам.

На 20-й минуте Волынец спас гостей, потянув удар под перекладину. В ответ Богданов метров с тридцати попал в перекладину львовян. В середине тайма Колос окончательно перехватил инициативу, заставив Львов сесть в оборону. Одиночные контратаки не приносили успеха. У ковалевцев самым заметным был Богданов, который в конце тайма мог отличиться, но пробил выше ворот, а на последних секундах его перспективный прострел с левого фланга низом защитники выбили на угловой.

После перерыва картина не изменилась: Колос продолжил создавать моменты у ворот Львова. Сначала Богданов опасно простреливал с фланга, Новак переадресовал сферу в направлении ворот, но Симинин удар заблокировал. Впоследствии Емец выполнил подачу с левого фланга – Ильющенков забрал мяч во вратарской.

На 63-й минуте огрызнулся Львов: Бойко получил мяч под левую ногу у ворот и мощно пробил по центру – Волынец не сумел поймать сферу, та отскочила в поле, но на добивании никого не оказалось. Вышедший на замену Крушинский оживил игру Львова и несколько раз угрожал воротам Колоса.

На 68-й минуте Муравский в собственной штрафной завалил Ориховского и получил красную карточку. Сам виновник и реализовал пенальти – Ильющенков угадал направление полета мяча и даже задел сферу руками, но спасти не смог. Два подряд угловых от Львова могли изменить ход игры, но Шишка после добивания с линии штрафной попал в Зозулю.

На 81-й минуте Ильин должен был удваивать преимущество Колоса, но после выхода один на один и обыгрыша голкипера чудом пробил мимо стойки. Вскоре он снова не смог переиграть Ильющенкова – после паса Мякушка Олег низом попал во вратаря. Безысходность заставила нервничать Дулуба – его жертвой стал Ременяк: Артур, выйдя на замену, провел на поле всего 5 минут и вынужден был покинуть игру. На отчаяние футболиста после такого фортеля трудно было смотреть – он не пошел на скамейку запасных и отказывался туда идти даже после просьб ассистентов Дулуба.

В добавленное время Львов получил право на перспективный штрафной – Васильев пробил массированную стенку, но Волынец был на месте.

Победа принесла Колосу 19 очков и шестую строчку, Львов с 9 пунктами остался последним.

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