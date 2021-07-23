Рух приобрел защитника Агробизнеса Романа Дидика, сообщает официальный сайт клуба.

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Юный футболист подписал со львовянами контракт на 5 лет. Финансовые детали трансфера не разглашаются. Роман является воспитанником Руха и выступал за юношескую команду "желто-черных".

За последние два сезона Дидык провел за Агробизнес в Первой лиге 42 матча, в которых даже отметился двумя голами. Рух стартует в УПЛ 25 июля матчем против Металлиста 1925.

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