Рух усилился молодым защитником Агробизнеса
21:54 - Читати українською
18-летний защитник Роман Дидык перебрался во Львов.
Рух приобрел защитника Агробизнеса Романа Дидика, сообщает официальный сайт клуба.
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Юный футболист подписал со львовянами контракт на 5 лет. Финансовые детали трансфера не разглашаются. Роман является воспитанником Руха и выступал за юношескую команду "желто-черных".
За последние два сезона Дидык провел за Агробизнес в Первой лиге 42 матча, в которых даже отметился двумя голами. Рух стартует в УПЛ 25 июля матчем против Металлиста 1925.
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