Рух придбав захисника Агробізнеса Романа Дідика, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Юний футболіст підписав з львів'янами контракт на 5 років. Фінансові деталі трансферу не розголошуються. Роман є вихованцем Руха і виступав за юнацьку команду "жовто-чорних".

За останні два сезони Дідик провів за Агробізнес у Перші лізі 42 матчі, в яких навіть відзначився двома голами. Рух стартує в УПЛ 25 липня матчем проти Металіста 1925.

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