Рух підсилився молодим захисником Агробізнеса
21:54 - Читать на русском
18-річний оборонець Роман Дідик перебрався до Львова.
Рух придбав захисника Агробізнеса Романа Дідика, повідомляє офіційний сайт клубу.
Екс-гравець Динамо пояснив, чому вирішив приєднатись до Руху
Юний футболіст підписав з львів'янами контракт на 5 років. Фінансові деталі трансферу не розголошуються. Роман є вихованцем Руха і виступав за юнацьку команду "жовто-чорних".
За останні два сезони Дідик провів за Агробізнес у Перші лізі 42 матчі, в яких навіть відзначився двома голами. Рух стартує в УПЛ 25 липня матчем проти Металіста 1925.
Львів розписав результативну нічию з Маріуполем у матчі-відкритті УПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter