"Рад, что подписал контракт с Рухом и оказался в таком замечательном месте. Заметно невооруженным глазом, что это клуб, который развивается, поэтому, думаю, мы вместе будем двигаться в правильном направлении. Ко мне поступило предложение от руководства Руха. Мы встретились и обсудили все детали.

Ореховский подписал контракт с Рухом

Я взял время на размышления, посоветовался с женой и родными и решил перейти именно к львовскому клубу. Я учитывал многие факторы. Рух – это очень амбициозный проект. Привлекает тот факт, что президент клуба строит крутую современную академию. На самом деле, это сыграло очень важную роль.

В центре поля – большая конкуренция, но это очень хорошо. Просто замечательно, когда много квалифицированных футболистов борются за место в стартовом составе. За время своей карьеры я играл на всех позициях в центре поля. У каждого тренера свое видение игры. Где меня будет видеть тренер на поле, там и буду играть.

Конечно, мне нужно несколько наверстывать в плане подготовки, ведь я не проходил с командой сборы. В конце концов, я много работал индивидуально с тренером по физподготовке. Спасибо ему за то, что уделял мне много внимания. Считаю, что в ближайшее время я буду в своих лучших кондициях. Прежде всего, хочу иметь постоянную игровую практику и приносить пользу команде. Не только на поле, но и за его пределами", – поделился Ореховский в комментарии официальному сайту Руха.

К слову, Павел является воспитанником Динамо, но за основу сыграл лишь 7 матчей. Также хавбек имеет в своем активе выступления за Арсенал-Киев, Черноморец и Колос. За ковалёвцев в прошлом сезоне Павел сыграл 25 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

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