Рух усилился форвардом сборной Узбекистана
20:44 - Читати українською
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Форвард сборной Узбекистана Бобир Абдихоликов подписал контракт с Рухом. Львовский клуб уже успел заявить 23-летнего бомбардира на сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Детали сделки не известны. Футболист будет выступать за "желто-черных" в футболке под номером 16.
К слову, Абдихоликов – воспитанник клуба Насаф, за который и дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году. Имеет в своем активе 3 матча за национальную сборную Узбекистана. Тransfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
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