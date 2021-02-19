Форвард сборной Узбекистана Бобир Абдихоликов подписал контракт с Рухом. Львовский клуб уже успел заявить 23-летнего бомбардира на сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.

Рух подписал двух игроков Карпат

Детали сделки не известны. Футболист будет выступать за "желто-черных" в футболке под номером 16.

К слову, Абдихоликов – воспитанник клуба Насаф, за который и дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году. Имеет в своем активе 3 матча за национальную сборную Узбекистана. Тransfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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