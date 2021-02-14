Защитник Глеб Савчук и нападающий Дмитрий Шостак покинули Карпаты, сообщает официальный сайт "зедено-белых".

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Оба 17-летних игрока присоединятся к Руху. Карпаты будут претендовать на 50% от суммы последующей перепродажи этих футболистов. Савчук провел в нынешнем сезоне за Карпаты 8 матчей (4 в стартовом составе). Столько же раз, но исключительно на замену выходил на поле и Дмитрий Шостак.

В распоряжении тренерского штаба Карпат осталось 20 игроков, команда готовится к возобновлению сезона во Второй Лиге, где "львы" остаются на дне турнирной таблицы.

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