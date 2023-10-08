Матч, как и онлайн-трансляция Рух – Минай, стартовал в 15.00. Команда Владимира Шарана погрязла на последнем месте турнирной таблицы Премьер-лиги – ни одной победы и всего три очка в 9-ти турах. Рух решает совсем другие задачи. Подопечные Виталия Пономарева после удачного старта, казалось, забуксовали, но в последних двух турах отобрали очки у Шахтера и победили Кривбасс на выезде. Интересно, что последние три матча УПЛ между Рух и Минаем завершились вничью.

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Поединок начался очень активно. Рух устроил давление на ворота Бандуры и еще до 8-й минуты подал три угловых. Но вступал в игру и кипер "желто-черных" – Дмитрий Ледвий парировал удар головой после подачи штрафной. Было остро, но забить на старте игры не удалось никому. Команды взяли паузу. Легенды на трибунах наблюдали в ожидании зрелища.

Зрелища, может, и не было, но моменты пошли. На 32-й минуте классный шанс был у Рогозинского, который из пределов вратарской замыкал скидку партнера. Выше. Владимир Шаран схватился за голову, но был офсайд. В следующей атаке уже Одарюк пробил неточно с 11 метров. Давил Минай после тяжелого начала игры, когда пришлось преимущественно отбиваться.

Рух ответил ударом Соломона, который убежал от двух соперников и мощно приложился издалека. Снова неточно. Незадолго до перерыва Бандура перевел мяч на угловой после удара Слюбика головой. У Миная через себя пытался пробить Рогозинский. Неудачно. На этом первый тайм завершился. Печальки не было, но и голов не было.

После перерыва мог забивать Рух. Прострел/удар Сапуги не сумели подправить Соломон или Квасница. После углового Мельник спас Минай, заблокировав еще один удар Сапуги. А на 60-й минуте гости не пропустили только чудом. Массированная атака завершилась ударом Эдсона в перекладину, а Сапуга вторым темпом пробил мимо стойки. Подопечные Шарана ответили выходом Твердохлеба, который свистком прервал арбитр. Тренер за эмоции получил желтую. Эпизод действительно противоречивый – не факт, что фол был.

Рух снова создал момент. Климчук головой с нескольких метров пробил в Бандуру. На 71-й минуте снова каркас ворот сыграл за Минай. На этот раз Пастух пробил в стойку. Квасница на 74-й забил после ошибки Бандуры, однако был офсайд. В итоге, 0:0. Четвертая ничья подряд в противостоянии Руха с Минаем в официальных матчах.

Позади 10 туров, а Минай все еще без побед. У команды Шарана 4 очка и последнее место. Рух набрал 16 баллов и поднялось на 4 позицию. Впервые в сезоне "желто-черные" не забили и прервали 8-матчевую результативную серию. Повторить клубный рекорд (9 поединков с голами) не удалось.

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