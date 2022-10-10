Главный тренер Руха Леонид Кучук высказался о футболе во время войны в Украине.

"Я желаю всем удачи в противостоянии не футбольном. А то, что в этот период проходят еще и матчи чемпионата, – это уже очень героическое дело.

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Война на нас повлияла, как и на всех. Уже три поединка Руха прерывала воздушная тревога. Во время таких моментов очень переживаешь за своих близких, из-за того, что происходит, например, в Запорожье.

Именно поэтому все мои футбольные впечатления выжигает война. Я в шоке, бл***, с этих уродов, извините. Дай Бог, чтобы мы мирно жили", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

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