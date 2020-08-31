Львовский клуб планирует усилить свой состав. Во время паузы в чемпионате в лагере Руха находятся несколько потенциальных новичков.

Тренерский штаб Руха просматривает нескольких исполнителей, которые тренируются вместе с командой. Среди них есть и легионеры, один из которых – Владис-Эмерсон Иллой-Айет, который ранее выступал за Олимпик и датский Вайле. Об этом сообщает Meta-ratings.

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В ближайшие дни станет известно, с кем из потенциальных новичков будут подписаны контракты, а кто покинет расположение команды.

Напомним, в первом туре УПЛ Рух разгромно уступил Ворскле со счетом 2:5. Следующий матч подопечные Ивана Федыка сыграют во Львове против Шахтера.

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