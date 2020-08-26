Рух – Шахтер: львовяне определились со стадионом, но есть финансовая проблема

Львовский Рух ведет переговоры с Ареной Львов, чтобы проводить домашние матчи на этом стадионе, информирует Meta Ratings.

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Сейчас есть определенные трудности в договоренностях – стороны не могут договориться о финансовой стороне вопроса. По информации источника, руководство стадиона готово пойти на уступки и снизить цену за аренду в 150 тисяч гривен за игру. Отмечается, что Рух также должен взять на себя ответственность за безопасность и уборку арены – львовяне пока отказываются.

Напомним, Рух играл первый матч в УПЛ против Ворсклы (2:5) на стадионе Скиф во Львове. Матч с Шахтером запланирован на 12 сентября.

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