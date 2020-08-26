toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рух – Шахтер: львовяне определились со стадионом, но есть финансовая проблема

11:14 - Читати українською
Рух – Шахтер: львовяне определились со стадионом, но есть финансовая проблема
Дебютный матч Руха в УПЛ против Ворсклы / Сайт львовян

Львовский Рух продолжает искать стадион, на котором сможет проводить домашние матчи.

 

Львовский Рух ведет переговоры с Ареной Львов, чтобы проводить домашние матчи на этом стадионе, информирует Meta Ratings.

"Козловский просто добивает эти Карпаты": Болотников подтвердил попытки Руха переманить игроков "львов"

Сейчас есть определенные трудности в договоренностях – стороны не могут договориться о финансовой стороне вопроса. По информации источника, руководство стадиона готово пойти на уступки и снизить цену за аренду в 150 тисяч гривен за игру. Отмечается, что Рух также должен взять на себя ответственность за безопасность и уборку арены – львовяне пока отказываются.

Напомним, Рух играл первый матч в УПЛ против Ворсклы (2:5) на стадионе Скиф во Львове. Матч с Шахтером запланирован на 12 сентября.

Рух потерпел сокрушительное поражение от Ворсклы в дебютном матче УПЛ

blog_ava
"Луческу стал динамовским сердцем": стеб Суркиса, эмоции экс-жены Шовковского и 2 причины победы Динамо над Шахтером
08:00
22935
Теги
Скиф Рух - Шахтер Арена Львов Рух Рух
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
41
мин
АЗ
17:30
Виктория Пльзень
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?