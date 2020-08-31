Львівський клуб планує підсилити свій склад. Під час паузи в чемпіонаті в таборі Руха перебувають кілька потенційних новачків.

Тренерський штаб Руха переглядає кількох виконавців, які тренуються разом з командою. Серед них є й легіонери, один з яких – Владіс-Емерсон Іллой-Айєт, який раніше виступав за Олімпік та данський Вайле. Про це повідомляє Meta-ratings.

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Найближчими днями стане відомо, з ким із потенційних новачків будуть підписані контракти, а хто покине розташування команди.

Нагадаємо, в першому турі УПЛ Рух розгромно поступився Ворсклі з рахунком 2:5. Наступний матч підопічні Івана Федика зіграють у Львові проти Шахтаря.

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