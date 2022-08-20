"Желто-черные" показали, в чем будут выступать в новом сезоне УПЛ.

Рух на своем официальном сайте представил новые комплекты формы на сезон 2022/23. Команда будет играть в двух вариантах обмундирования, которые вобрали в себя символы Львова и Украины.

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Техническим партнером Руха является итальянская компания Macron, а индивидуальный дизайн формы разрабатывали украинские дизайнеры из компании Brendari. В текстуре ткани футболки можно заметить контуры стены, символизирующей собой львовские стены. Выразительным элементом на игровой футболке являются когти на груди футболиста, образующие производный логотип Руха. На фоне когтей в нижней части футболки запечатлен лев, символизирующий собой Львов.

Важными элементами в новой форме Руха стали символы Украины. Государственный флаг отображен как на домашней футболке – снизу на рукавах, так и на выездной – на воротнике. Также на левом плече обеих футболок набит трезубец с надписью "Верим в ВСУ".

Напомним, новый сезон Рух начнет 24 августа домашним матчем против Металлиста. Начало встречи в 15:00.

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