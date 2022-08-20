Рух на своєму офіційному сайті представив нові комплекти форми на сезон 2022/23. Команда гратиме у двох варіантах обмундирування, які увібрали в себе символи міста Лева та України.

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Технічним партнером Руху є італійська компанія Macron, а індивідуальний дизайн форми розробляли українські дизайнери з компанії Brendari. У текстурі тканини футболки можна помітити контури стіни, яка символізує собою львівські мури. Виразним елементом на ігровій футболці є пазурі на грудях футболіста, які утворюють похідний логотип Руха. На фоні пазурів у нижній частині футболки відображений лев, який символізує собою Львів.

Важливими елементами у новій формі Руха стали символи України. Державний прапор відображений, як на домашній футболці – знизу на рукавах, так і на виїзній – на комірі. Також на лівому плечі обох футболок набитий тризуб із написом "Віримо в ЗСУ".

Нагадаємо, новий сезон Рух розпочне 24 серпня домашнім матчем проти Металіста. Початок зустрічі о 15:00.

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