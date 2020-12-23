У Ивана Калюжного завершилось арендное соглашение с "желто-черными". Стороны решили его не продлевать, информирует официальный сайт Руха.

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22-летний хавбек присоединился к клубу на правах аренды из Динамо летом 2019 года. За это время Калюжный провел 32 поединка и отметился двумя голами. В текущем сезоне УПЛ Иван играл только в трех матчах, а в основном выступал за дубль.

Заметим, львовяне пошли на зимнюю паузу в Премьер-лиге одними из аутсайдеров – 12 ступенька и лишь 9 очков в активе.

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