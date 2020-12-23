У Івана Калюжного завершилась орендна угода з "жовто-чорними". Сторони вирішили її не продовжувати, інформує офіційний сайт Руху.

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22-річний хавбек приєднався до клубу на правах оренди з Динамо влітку 2019 року. За цей час Калюжний провів 32 поєдинки та відзначився двома голами. В поточному сезоні УПЛ Іван грав лише в трьох матчах, а в основному виступав за дубль.

Зауважимо, львів'яни пішли на зимову паузу в Прем'єр-лізі одними із аутсайдерів – 12 сходинка та лише 9 очок в активі.

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