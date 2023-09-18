Нидерландец стал игроком Руха в январе 2022 года, однако в начале полномасштабного вторжения России в Украину самовольно покинул расположение клуба, не сыграв ни одной игры.

Фай расторг контракт с Рухом в одностороннем порядке и обратился в суд, где просил взыскать с клуба сумму компенсации в размере 316 тысяч евро и 5% годовых и удовлетворить другие его требования. Палата по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА частично удовлетворила заявление игрока – сумма компенсации была уменьшена примерно в 13 раз – 24 тысяч евро и 5% годовых на эту сумму. Тогда как в удовлетворении всех других требований Палата ему отказала, сообщает официальный сайт Руха.

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"Решение Палаты разрешения споров ФИФА в очередной раз продемонстрировало пренебрежительное, пренебрежительное и несправедливое отношение этой организации к нашим клубам, нашему футболу и стране в целом. Вспомните истории с экс-футболистами Шахтера. А теперь представьте себе: мы подписали с нидерландским футболистом Лассана Файем контракт 9 января 2022 года, заплатили агентские его агенту, выплатили футболисту зарплату за январь в полном объеме и футболист полетел с командой на сборы в Турцию.

Со сборов команда вернулась 21 февраля 2022 года и начала подготовку к первому весеннему матчу. И здесь начинается война. Футболист Фай, как и все другие иностранцы, покидает клуб и Украину и возвращается домой. После этого он ни дня не был в Украине, не сыграл за наш клуб ни одной минуты и подает иск в ПВС ФИФА с требованием выплатить ему 316 тысяч евро.

Понятно, что мы были шокированы такой дерзостью и наши юристы включились в этот процесс. Но каким было наше удивление, когда мы получили решение ПВС ФИФА, в котором Палата признала, что футболист расторг контракт с Рухом в одностороннем порядке, а наш клуб, взамен, обязала дополнительно заплатить футболисту 24 тысяч евро. То есть, футболист не сыграл за клуб ни одной минуты, в одностороннем порядке разрывает контракт, а орган футбольного правосудия наказывает наш клуб и еще и накладывает трансферный бан.

Это выглядит каким-то абсурдом. Но имеем такую ситуацию и будем от этого отталкиваться. Понятно, что у нас не остается другого выхода как оплатить футболисту средства согласно решению ПВС ФИФА, чтобы снять с клуба запрет на трансферы. И мы это сделаем в ближайшее время. А дальше планируем подать встречный иск к футболисту в ту же Палату с требованием наказать Фая за разрыв контракта в одностороннем порядке. В нашем с футболистом контракте предусмотрена сумма компенсации за разрыв контракта в одностороннем порядке", – отметил спортивный директор Руха Владимир Лапицкий.

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