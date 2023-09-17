"Игра была тяжелая, почти без моментов. Мы недовольны результатом. В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ.

Историческая победа черкасцев в видеообзоре матча ЛНЗ – Рух – 2:1

Когда я выхожу на замену, то всегда стараюсь приносить пользу команде и делать то, что умею лучше всего – обострять игру. Также конечно хочется забить и на этот раз это удалось. Вратарь сместился и открыл дальний угол – туда я и пробил", – поделился Квасница в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, что ЛНЗ обыграл Рух в поединке 7-го тура УПЛ (2:1) благодаря голу Прядуна на последних минутах.

ЛНЗ одержал историческую победу под руководством Дулуба, прервав беспроигрышную серию Руха