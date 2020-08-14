Рух получил техническую победу в матче против МФК Металлург и официально вышел в УПЛ

Хозяева получают техническую победу 3:0, а гости поражение с таким же счетом, информирует официальный сайт УАФ.
Маркевич объявил о завершении сотрудничества с Рухом
Металлург отказался ехать во Львов, аргументировав это крайне плотным графиком и невозможностью нормальной подготовки. УАФ признала эти причины недостаточными и наказала клуб из Запорожья за неявку.
Результат поединка никак не мог повлиять на турнирное положение МФК Металлург – "казаки" финишируют 15-ми и будут бороться с Альянсом за сохранение прописки в Первой лиге. А вот Рух "выпрыгивает" из четвертого места на второе, которое гарантирует выход в УПЛ.
Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела