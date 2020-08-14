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Рух получил техническую победу в матче против МФК Металлург и официально вышел в УПЛ

13:33 - Читати українською
Рух получил техническую победу в матче против МФК Металлург и официально вышел в УПЛ
Радость Руха / Сайт клуба

УАФ объявила решение по матчу 22 тура Первой лиги Рух – МФК Металлург, который не состоялся из-за неявки запорожцев.

 

Хозяева получают техническую победу 3:0, а гости поражение с таким же счетом, информирует официальный сайт УАФ.

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Металлург отказался ехать во Львов, аргументировав это крайне плотным графиком и невозможностью нормальной подготовки. УАФ признала эти причины недостаточными и наказала клуб из Запорожья за неявку.

Результат поединка никак не мог повлиять на турнирное положение МФК Металлург – "казаки" финишируют 15-ми и будут бороться с Альянсом за сохранение прописки в Первой лиге. А вот Рух "выпрыгивает" из четвертого места на второе, которое гарантирует выход в УПЛ.

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