Рух получил техническую победу в матче против МФК Металлург и официально вышел в УПЛ

УАФ объявила решение по матчу 22 тура Первой лиги Рух – МФК Металлург, который не состоялся из-за неявки запорожцев.

Хозяева получают техническую победу 3:0, а гости поражение с таким же счетом, информирует официальный сайт УАФ.

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Металлург отказался ехать во Львов, аргументировав это крайне плотным графиком и невозможностью нормальной подготовки. УАФ признала эти причины недостаточными и наказала клуб из Запорожья за неявку.

Результат поединка никак не мог повлиять на турнирное положение МФК Металлург – "казаки" финишируют 15-ми и будут бороться с Альянсом за сохранение прописки в Первой лиге. А вот Рух "выпрыгивает" из четвертого места на второе, которое гарантирует выход в УПЛ.

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