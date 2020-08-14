Рух отримав технічну перемогу в матчі проти МФК Металург і офіційно вийшов в УПЛ

УАФ оголосила рішення щодо матчу 22 туру Першої ліги Рух – МФК Металург, який не відбувся через неявку запоріжців.

Господарі отримують технічну перемогу 3:0, а гості поразку з таким самим рахунком, інформує офіційний сайт УАФ.

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Металург відмовився їхати у Львів, аргументувавши це вкрай щільним графіком та неможливістю нормальної підготовки. УАФ визнала ці причини недостатніми і покарала клуб із Запоріжжя за неявку.

Результат поєдинку ніяк не міг вплинути на турнірне становище МФК Металург – "козаки" фінішують 15-ми і будуть боротися з Альянсом за збереження прописки в Першій лізі. Натомість Рух "вистрибує" з четвертого місця на друге, яке гарантує вихід в УПЛ.

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