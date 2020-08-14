Маркевич объявил о завершении сотрудничества с Рухом

"Все наши договоренности с президентом ФК Рух Григорием Козловским выполнены, и теперь снова можно сосредоточиться на работе в Комитете, тем более, что уже 3 сентября наша национальная сборная стартует в Лиге наций.

УАФ аттестовала Минай, Ингулец и Рух для УПЛ – Агробизнес не будет играть в элите

Что касается соперничества в Первой лиге, то интрига исчезла только после заключительного тура. Но не буду утверждать, что уровень даже ведущих команд был высокий. Тому же Руху, чтобы претендовать в новом сезоне на место в первой шестерке, необходимо срочно усилить 5-6 позиций. На мой взгляд, распределение мест в турнирной таблице вышло закономерным и справедливым. Многие считали, что одна из путевок в элиту достанется Волыни, однако возрастному составу лучан на длинной турнирной дистанции не хватило свежести", – подытожил Маркевич в комментарии Meta-ratings.

Напомним, легендарный специалист помогал Руху с 15 июня, когда львовяне назначили главным тренером Ивана Федыка. Команда смогла пробиться в тройку лучших в Первой лиге и гарантировала себе выход в элиту.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела