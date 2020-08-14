toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

Маркевич объявил о завершении сотрудничества с Рухом

12:52 - Читати українською
Маркевич объявил о завершении сотрудничества с Рухом
Маркевич и Козловский / Фото из открытых источников

Мирон Маркевич больше не будет выполнять функции консультанта в львовском Рухе.

"Все наши договоренности с президентом ФК Рух Григорием Козловским выполнены, и теперь снова можно сосредоточиться на работе в Комитете, тем более, что уже 3 сентября наша национальная сборная стартует в Лиге наций.

УАФ аттестовала Минай, Ингулец и Рух для УПЛ – Агробизнес не будет играть в элите

Что касается соперничества в Первой лиге, то интрига исчезла только после заключительного тура. Но не буду утверждать, что уровень даже ведущих команд был высокий. Тому же Руху, чтобы претендовать в новом сезоне на место в первой шестерке, необходимо срочно усилить 5-6 позиций. На мой взгляд, распределение мест в турнирной таблице вышло закономерным и справедливым. Многие считали, что одна из путевок в элиту достанется Волыни, однако возрастному составу лучан на длинной турнирной дистанции не хватило свежести", – подытожил Маркевич в комментарии Meta-ratings.

Напомним, легендарный специалист помогал Руху с 15 июня, когда львовяне назначили главным тренером Ивана Федыка. Команда смогла пробиться в тройку лучших в Первой лиге и гарантировала себе выход в элиту.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

blog_ava
Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів
00:23
6674
Теги
Григорий Козловский Рух Рух Мирон Маркевич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
40
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?