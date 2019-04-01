Рух полтора сезона будет играть домашние матчи во Львове

Клуб Первой лиги Рух временно сменил место проведения домашних матчей.

Официальный сайт винниковского клуба сообщает, что домашней ареной команды на полтора сезона станет Скиф во Львове. Уже в пятницу, 5 апреля, Рух сыграет на этом стадионе против Прикарпатья.

Первая лига: Металлист 1925 уступил Оболонь-Бровару, Ингулец и Рух не определили сильнейшего

Заметим, что команда Леонида Кучука вынуждена переехать во Львов из-за реконструкции на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках.

Добавим, что в последним профессиональным клубом, который играл на Скифе, был ФК Львов, котрый во время выступлений во Второй лиге проводил там домашние матчи.

Без Реброва, Ротаня та Шевчука: топ-8 найкращих молодих тренерів України