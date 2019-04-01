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Рух полтора сезона будет играть домашние матчи во Львове

18:56 34 Читати українською
Рух полтора сезона будет играть домашние матчи во Львове
ФК Рух

Клуб Первой лиги Рух временно сменил место проведения домашних матчей.

Официальный сайт винниковского клуба сообщает, что домашней ареной команды на полтора сезона станет Скиф во Львове. Уже в пятницу, 5 апреля, Рух сыграет на этом стадионе против Прикарпатья.

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Заметим, что команда Леонида Кучука вынуждена переехать во Львов из-за реконструкции на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках.

Добавим, что в последним профессиональным клубом, который играл на Скифе, был ФК Львов, котрый во время выступлений во Второй лиге проводил там домашние матчи.

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Теги
Первая лига Рух Винники Рух Винники Стадион им. Б. Маркевича Скиф
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