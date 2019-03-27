Первая лига: Ингулец и Рух не определили сильнейшего, Балканы переиграли Горняк-Спорт

Состоялись поединки 20-го тура Первой лиги Украины. Ингулец и Рух расписали мировую, а Балканы уверенно победили Горняк-Спорт.

Первая Лига, 20-й тур

Ингулец – Рух – 0:0

Балканы – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Златов, 29, 34 (пен.)

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Ингулец и винниковский Рух сошлись в очной дуэли в селе Петровое. Фаворитами матча были хозяева поединка, однако добыть три очка Ингульцу не удалось. Команды разошлись миром без голов.

Ничья оставила хозяев на 7-й строчке турнирной таблицы с 28 очками, Рух – 11-й (15 очков).

Балканы на своем поле принимали Горняк-Спорт. Судьба матча решилась в течение 6 минут. Автором дубля стал 19-летний защитник Николай Златов. Гости не смогли забить даже гол престижа.

Таким образом, Балканы набрали 23 очка и продолжают занимать 8 место в таблице, а Горняк-Спорт не смог выбраться из зоны вылета. У команды из Горишних Плавнив пока 14 пунктов.