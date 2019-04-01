Рух півтора сезону буде грати домашні матчі у Львові

Клуб Першої ліги Рух тимчасово змінив місце проведення домашніх матчів.

Офіційний сайт винниківського клубу повідомляє, що домашньою ареною команди на півтора сезону стане Скіф у Львові. Вже у п'ятницю, 5 квітня, Рух зіграє на цьому стадіоні проти Прикарпаття.

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Зауважимо, що команда Леоніда Кучука змушена переїхати до Львова через реконструкцію на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках.

Додамо, що останнім професійним клубом, який грав на Скіфі, був ФК Львів, який під час виступів у Другій лізі проводив там домашні матчі.

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