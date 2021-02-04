Рух поиздевался над белорусским клубом, отгрузив пять голов
Львовский Рух завершил тренировочный сбор, разбив тезок из Бреста. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Товарищеские матчи.
Рух Львов – Рух Брест – 5:0
Голы: Притула, 5, 78, Климчук, 13, 17, Б.Бойчук, 57
Львовяне здорово начали встречу, и уже на 17 минуте оформили крупное преимущество. Притула открыл счет точным ударом в угол ворот, а Климчук оформил дубль за четыре минуты после оригинального розыгрыша штрафного, позже воспользовавшись недоразумением в действиях защитников.
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После перерыва львовский клуб продолжил доминировать и еще дважды поразил ворота соперника. Сначала Бойчук сместился с левого фланга и классным обводящим ударом забил четвертый мяч в ворота белорусов. Точку в матче эффектным ударом поставил Притула, который также оформил дубль.
Этот матч стал последним для Руха на зимнем сборе, поэтому львовяне в ближайшее время вернутся в Украину и будут готовиться к возобновлению УПЛ – подопечные Федыка встретятся с Ворсклой уже 14 февраля.
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