Товарищеские матчи.

Рух Львов – Рух Брест – 5:0

Голы: Притула, 5, 78, Климчук, 13, 17, Б.Бойчук, 57

Львовяне здорово начали встречу, и уже на 17 минуте оформили крупное преимущество. Притула открыл счет точным ударом в угол ворот, а Климчук оформил дубль за четыре минуты после оригинального розыгрыша штрафного, позже воспользовавшись недоразумением в действиях защитников.

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После перерыва львовский клуб продолжил доминировать и еще дважды поразил ворота соперника. Сначала Бойчук сместился с левого фланга и классным обводящим ударом забил четвертый мяч в ворота белорусов. Точку в матче эффектным ударом поставил Притула, который также оформил дубль.

Этот матч стал последним для Руха на зимнем сборе, поэтому львовяне в ближайшее время вернутся в Украину и будут готовиться к возобновлению УПЛ – подопечные Федыка встретятся с Ворсклой уже 14 февраля.

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