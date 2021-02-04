Черноморец в рамках подготовки ко второй части сезона провел спарринг с молдавским Шерифом. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Шериф – Черноморец – 1:2

Голы: Кастаньеда, 43, (пен.) – Ковбаса, 37, Брагару, 90

Команды провели первый тайм на равных, Черноморец имел даже несколько неплохих возможностей, но вратарь справился с моментами Авагимяна. Однако он был бессилен после удара Ковбасы в ближний угол после сольного прохода Мельничука.

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Шериф до перерыва отыгрался: Кастаньеда заработал пенальти, который сам и реализовал. Во второй половине команды обменялись острыми моментами – Тилль мощным ударом попал в штангу, а вот Брагару на 90-й минуте был точным и принес победу одесситам.

К слову, Черноморец ушел на зимний перерыв на третьем месте в Первой лиге с 28 очками в активе.

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