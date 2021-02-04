Товариські матчі.

Рух Львів – Рух Брест – 5:0

Голи: Притула, 5, 78, Климчук, 13, 17, Б.Бойчук, 57

Львів'яни класно розпочали зустріч, і вже на 17 хвилині оформили розгромну перевагу. Притула відкрив рахунок точним ударом у кут воріт, а Климчук оформив дубль за чотири хвилини після оригінального розіграшу штрафного, пізніше скориставшись непорозумінням у діях захисників.

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По перерві львівський клуб продовжив домінувати та ще двічі вразив ворота суперника. Спочатку Бойчук змістився з лівого флангу та класним обвідним ударом забив четвертий м'яч у ворота білорусів. Крапку в матчі ефектним ударом поставив Притула, який також оформив дубль.

Цей матч став останнім для Руха на зимовому зборі, тож львів'яни найближчим часом повернуться до України та готуватимуться до поновлення УПЛ – підопічні Федика зустрінуться з Ворсклою вже 14 лютого.

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