Товарищеский матч 4 февраля 2021

Динамо – ЦСКА 1948 – 2:2

Динамо: Нещерет (Бущан, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Сирота (Шабанов, 46), Миколенко (Сидклей, 46) – Шепелев (Сидорчук, 46), Андриевский (В. Волошин, 68) – Цыганков (Жерсон, 46), Буяльский (Леднев, 46), Дуэлунд (Де Пена, 46) – Ванат (Супряга, 46 (Русин, 87))

Голы: Цыганков, 30, Де Пена, 62 (пен.) – Топузов, 46, Бастунов, 82

Нереализованный пенальти: Буяльский, 42

Динамо на фоне эпидемии травм готовится к возобновлению сезона и боям против Брюгге в ЛЕ. После тяжелой победы над одноименной командой из Тбилиси пришел новый интересный этап. Софийский клуб основан только в 2016 году, а уже сейчас он занимает 6 место в элитном дивизионе и борется за еврокубки. Тренирует его легенда сборной Болгарии Красимир Балаков, полуфиналист ЧМ-1994, который вошел в символическую сборную того Мундиаля по версии ФИФА. На зимних сборах "армейцы" разошлись миром с Александрией (1:1), а также уступили полякам. Случились и две победы – над земляками и македонцами.

Динамо – ЦСКА 1948: онлайн-трансляция матча (видео)

Цыганков тянет за собой, приличный дебют в старте Ваната

На 4 минуте киевляне могли открывать счет. Шепелев бросил Караваева в прорыв, дальше Цыганков подал от лицевой на грань вратарской, где отборолся Ванат (19-летний форвард дебютировал в старте), а замыкал Дуэлунд, которому также не позволили пробить. Болгары ответили быстрой контрой. Миколенко и Забарный потеряли своих игроков, хорошо, что Топузов не попал в дальний нижний. Еще одна обрезка в центре поля (начудил Андриевский) привела к атаке 3 в 3 и еще одному удару мимо ворот. Цыганков классно сыграл на перехвате во время отработки высокого прессинга, но Шепелев запорол перспективную возможность пасом на чужого.

Старый знакомый киевлян Виталий Романов выписал "горчичник" болгарам. Очень грубо приняли Буяльского, ранее не меньше доставалось капитану. Андриевский приложился издали так, что в воздухе повисло одно слово: "зачем"? Когда Шепелев, Буяльский и Цыганков в финальной трети поля играют быстро в одно касание, все это выглядит очень интересно, но с последним пасом беда да и соперники не гнушаются жесткими фолами. Миколенко нечаянно припечатал мячом сразу двоих – судью Романова и кого-то из соперников.

Как же стремительно развернулись события на поле. Сначала Сирота обрезался в простой ситуации, но привозом это не стало – ЦСКА не смог пройти оборону Динамо, которая мгновенно перестроилась, и сам же Александр погасил пожар. А вот спустя несколько секунд Караваев выбил в центр, Ванат блестяще в падении переправил на Цыганкова, и тот прокинул мимо вратаря и пары защитников, которые не успели закрыть пустые ворота. Нещерет едва не привез проблемы опрометчивым пасом, заблокировали удар болгар. Ванат неплохо начал и поддержал атаку из глубины, но пас Буяльского от лицевой был далек от идеала. Атаку завершал Караваев. Как и в матче с Динамо Тбилиси, не попал Александр в похожей не самой худшей ситуации.

Цыганков заработал пенальти, упав после толчка в спину. Буяльский пробил с точки во вратаря, а Дуэлунд на добивании сыграл с таким же успехом. Казалось, простой дальний пас Забарного заставил паниковать голкипера ЦСКА. Ванат опередил его за пределами штрафной, как Цыганков в голевой атаке, но с острого угла не смог переправить снаряд в сетку. Впрочем, подкупает уверенность, заряженность на быструю игру 19-летнего нападающего. Еще несколько таких шансов игры с лучшими партнерами и может вырасти серьезный конкурент для Супряги и Беседина?

Провал защиты Динамо – контраст между таймами, режущий глаз

После замены большинства состава после перерыва динамовцы почти сразу пропустили. Сидорчук и Андриевский не доработали, Сидклей дал подать, а в штрафной один Кендзера остался против двух соперников, которые разыграли до верного. Еще несколько ударов пропустили, проходной двор в защите украинской команды, за весь 1 тайм такого не было, как за 10 минут второго. И здесь игру на себя взял Сидорчук. Сначала главный капитан Динамо вывел на удар Леднева – голкипер потянул. А потом Сергей классно бросил на ход том же Богдану, которого сбили при попытке удара. Второй пенальти в матче реализовал Де Пена. Камбуров прошел Сидорчука и Шабанова, последний заработал желтую. Опасный штрафной от 40-летнего (!) болгарина – Бущан эффектно выручает.

Жерсон неплохо приложился с линии штрафной после быстрой атаки в 2 паса через Попова и Кендзеру. Сидорчук перемудрил со своим черпачком. Столько свободных партнеров ждали в штрафной зоне, что Луческу не выдержал и накричал на капитана с высоты трибун, а потом даже спустился вниз. Попов и Бущан привозят моменты соперникам простыми передачами на своей половине. Хорошо, что эти болгары часто не способны наказать, но в ЛЕ могут и не простить. Еще один юноша, Викентий Волошин, который вышел на замену позже других, немного опоздал с пасом на Кендзеру – офсайд. Томаш, к слову, забил с нулевого угла. Бригада Копиевского (подменил Романова в перерыве) не засчитала взятие ворот, а затем наказала Леднева желтой за грубость.

А в этот раз брак при передачах стал роковым для динамовцев. Уже упомянутый Волошин неосторожно отдал назад в касание. Кендзера не смог подстраховать, а Бущан – выручить. Снаряд от рук Георгия опустился в сетку. Хороший баланс в защитной и атакующей игре до перерыва и неорганизованный хаос после перерыва. Супрягу меняют за несколько минут до конца отведенного ему тайма, и это лучшая иллюстрация его игры. Даже более молодой тезка Ванат получше выглядел в командной работе. С другой стороны те же Де Пена и Жерсон показали себя не с лучшей стороны, поэтому здесь было бы трудно любому форварду. Удивительно, но 38-летняя пара центрбеков Сирота/Забарный выдали еще очень надежную игру, чего совсем не скажешь о Попове и Шабанове, да и Сидклей с Кендзерой позволили разгуляться флангам. Постоянные пожары повлияли и на Бущана – в отдельных моментах сыграл неубедительно.