Полузащитник Артур Ременяк может вернуться в элиту украинского футбола.

Минай активно ищет усиление состава перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги. Запарпатцы обратили внимание на полузащитника Львова Артура Ременяка. Об этом сообщает SportArena.

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Никакой информации о сроке потенциального контракта нет. Также не сообщается, на какой стадии находятся переговоры между клубами.

В прошлом сезоне 22-летний хавбек забил два мяча в 16 поединках УПЛ. Напомним, львовская команда пропустит сезон-2023/24 – участие ФК Львов в соревнованиях ПФЛ приостановлено.