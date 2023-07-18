Минай хочет забрать одного из лидеров Львова – футболистом интересуется и Рух
18 июля 15:39 - Читати українською
Полузащитник Артур Ременяк может вернуться в элиту украинского футбола.
Минай активно ищет усиление состава перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги. Запарпатцы обратили внимание на полузащитника Львова Артура Ременяка. Об этом сообщает SportArena.
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Никакой информации о сроке потенциального контракта нет. Также не сообщается, на какой стадии находятся переговоры между клубами.
В прошлом сезоне 22-летний хавбек забил два мяча в 16 поединках УПЛ. Напомним, львовская команда пропустит сезон-2023/24 – участие ФК Львов в соревнованиях ПФЛ приостановлено.
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