Рух подрался и настрелял 6 голов, Скрипник впервые выиграл с Металлистом 1925, спасение Вереса: спарринги клубов УПЛ
Клубы украинской элиты продолжают проводить контрольные матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.
Зимние сборы, товарищеские матчи
Рух – Раднички – 5:3
Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63
Удаление: Плюман, 88 (Рух)
Рух – Хартберг – 1:1
Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90
ЛНЗ – Лиепая – 3:0
Голы: Бар, 30, Каплиенко, 43, Бойко, 85
Оболонь – Ахал – 3:1
Голы: Краснопир 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80
Яблонец – Верес – 2:2
Голы: Кратохвил, 53 (пен.), Мартинец, 55 – Мрвальевич, 28, Курко, 90+1
Металлист 1925 – Левадия – 1:0
Гол: Сидоров, 13
Рух продолжает практику двойных спаррингов за день. Первый с сербскими Радничками превратился в настоящую "дискотеку" – 8 голов, драка и удаление Плюмана. Второй с Хартбергом завершился спокойной ничьей.
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ЛНЗ разгромил Лиепаю. Отметим голы новичков черкасцев – Арада Бара и Александра Каплиенко. Оболонь также имеет хорошее настроение после победы над туркменским Ахалом.
Верес спасся от поражения на последних минутах спарринга с Яблонцем. Металлист 1925 после двух поражений наконец-то одержал первую победу с Виктором Скрипником. Ранний гол Сидорова принес харьковчанам успех против Левадии.
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