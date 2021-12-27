Николай Кухаревич отправится в Бельгию 4 января для подписания контракта с местным Андерлехтом, сообщает Tribuna.com.

Динамо интересовалось Кухаревичем, но Козловский запросил сумму с шестью нулями, – СМИ

Рух отпустит своего 19-летнего таланта бесплатно, но получит солидный процент от последующей перепродажи нападающего. После подписания соглашения Николай вернется в Украину и завершит сезон во львовском клубе на правах аренды.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Кухаревич провел 12 матчей, в которых отметился голом.

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