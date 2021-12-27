Микола Кухаревич вирушить до Бельгії 4 січня для підписання контракту з місцевим Андерлехтом, повідомляє Tribuna.com.

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Рух відпустить свого 19-річного таланта безкоштовно, але отримає солідний процент від майбутнього перепродажу нападника. Після підписання угоди Микола повернеться в Україну та завершить сезон у львівському клубі на правах оренди.

У нинішньому розіграші УПЛ Кухаревич провів 12 матчів, в яких відзначився голом.

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