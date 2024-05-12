СК Днепр-1 проиграл Александрии и потерял шансы обойти Кривбасс в турнирной таблице. Криворожане не опустятся ниже третьего места и получат бронзу.

СК Днепр-1 безвольно проиграл Александрии – Ротань прервал неудачную серию, "шантажа" Максимова хватило лишь на Кривбасс

Кривбасс в худшем случае может позволить Днепру-1 сравняться по очкам, но все равно останется в топ-3 благодаря преимуществу по дополнительным показателям.

Теоретически команда Юрия Вернидуба еще может замахнуться на серебро, но для этого нужно чудо, в частности разгромная победа над Динамо в следующем туре.

Третье место – повторение лучшего результата в истории клуба. Кривбасс еще до возрождения брал бронзу в 1999 и 2000 годах.

Еврокубковая судьба Кривбасса зависит от финала Кубка Украины. Если трофей возьмет Шахтер, то криворожане начнут с третьего раунда квалификации Лиги Европы. Если победит Ворскла, то придется проходить отбор в Лиге конференций.