Житомирское Полесье уже думает об усилении команды, чтобы остаться на ведущих ролях в УПЛ.

Новичок УПЛ очень успешно обжился в элите. Первую часть сезона 2023/24 Полесье завершило на третьем месте в турнирной таблице. Президент клуба даже изменил цель для команды – теперь Геннадий Буткевич хочет бороться за чемпионство.

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Очевидно, что для этого необходимо усиление, и житомиряне уже начали работу на трансферном рынке. По информации Спорт 24, целью Полесья стал полузащитник Динамо Владимир Шепелев Его контракт с киевлянами действует только до июня, поэтому уже в январе он беспрепятственно может вести переговоры с другими клубами.

Источник утверждает, что в приглашении Шепелева лично заинтересован главный тренер житомирян Юрий Калитвинцев. 26-летнего динамовца рассматривают как более дешевую альтернативу Александру Пихаленку.

К слову, в нынешнем сезоне Шепелев отыграл в составе Динамо 9 матчей без результативных действий. Если же трансфер состоится, в Житомире Владимир сможет присоединиться к своим бывшим одноклубникам из столицы – Артему Шабанову, Денису Бойко и Никите Кравченко.

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