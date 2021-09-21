Защитник Роберто Роза так и не станет игроком Руха в ближайшее время.

Роза не сумел поразить тренерский штаб Руха, из-за чего львовский клуб решил отказаться от услуг бразильца, сообщает meta-ratings.

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Защитник прибыл во Львов на правах свободного агента после того, как покинул Интернасьонал, и мог присоединиться к "желто-черным" после закрытия трансферного окна.

К слову, прошлый сезон Роза играл в аренде в клубе Парана из бразильской Серии Б, однако успел провести лишь 3 матча. Травмировав колено, он вернулся в расположение Интернасьоналя для восстановления.

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