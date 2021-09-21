Захисник Роберто Роза так і не стане гравцем Руху у найближчий час.

Роза не зумів вразити тренерський штаб Руху, через що львівський клуб вирішив відмовитись від послуг бразильця, повідомляє meta-ratings.

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Захисник прибув до Львова на правах вільного агента після того, як покинув Інтернасьйонал, та міг приєднатись до "жовто-чорних" після закриття трансферного вікна.

До слова, минулий сезон Роза грав в оренді у клубі Парана з бразильської Серії Б, однак встиг провести лише 3 матчі. Травмувавши коліно, він повернувся у розташування Інтернасьйонала для відновлення.

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