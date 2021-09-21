Полузащитник Динамо Карлос Де Пена готовится к пролонгации соглашения с киевским клубом.

Несмотря на слухи, что уругваец планировал покинуть Динамо после завершения контракта с клубом, чемпионы Украины могут удержать хавбека, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Сейчас же представители Де Пены начали переговоры с руководством "бело-синих" о пролонгации соглашения, которое завершается 31 декабря 2021 года.

К слову, в текущем сезоне Карлос провел 7 матчей в составе Динамо, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Уругваец выступает киевлян с апреля 2019-го.

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