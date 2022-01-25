Рух оформив перший зимовий трансфер, підписавши французького вінгера з досвідом виступів за збірну
16:50 - Читать на русском
Французький вінгер Фредді Плюман офіційно став гравцем львівського Руху.
"Жовто-чорні" на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер французького вінгера Фредді Плюмана.
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Контракт розрахований на 1,5 роки, а гравець приєднався на правах вільного агента. За свою кар'єру Плюман встиг пограти за французькі Ред Стар, Седан та Кевійї, ізраїльські Хапоель (Хадера) та Бейтар, а попередній сезон – за турецький Самсунспор та бельгійський Вестерло.
Також Фредді викликався до збірних Франції U-16 та U-18 – у його активі 6 матчів та 2 голи у футболці "Ле Бльо".
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