"Жовто-чорні" на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер французького вінгера Фредді Плюмана.

Юрченко офіційно приєднався до Риги

Контракт розрахований на 1,5 роки, а гравець приєднався на правах вільного агента. За свою кар'єру Плюман встиг пограти за французькі Ред Стар, Седан та Кевійї, ізраїльські Хапоель (Хадера) та Бейтар, а попередній сезон – за турецький Самсунспор та бельгійський Вестерло.

Також Фредді викликався до збірних Франції U-16 та U-18 – у його активі 6 матчів та 2 голи у футболці "Ле Бльо".

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