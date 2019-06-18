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Рух офіційно розпрощався з 6-ма гравцями

06:00 152 Читать на русском
Рух офіційно розпрощався з 6-ма гравцями
Гравці Руха / ФК Рух

Винниківський Рух офіційно оголосив про відхід одразу шістьох гравців.

"Центральний хавбек Назар Вербний та вінгер Максим Грисьо повертаються у розташування Карпат після закінчення орендних угод.

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Також клуб дякує за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар’єрі автору першого хет-трику Руха у Першій лізі хавбеку Миколі Бую та центральному захиснику Івану Лобаю, в яких закінчився термін угоди з "жовто-чорними".

Півзахисники Олександр Чепелюк та Андрій Ляшенко, які лише нещодавно повернулися на поле після ушкоджень, набиратимуть форму в оренді", – йдеться у заяві Руха на офіційному сайті клубу.

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