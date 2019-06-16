Президент Ингульца Поворознюк: Иду в депутаты, чтобы не было стыдно перед матерью

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о причинах решение уйти в народные депутаты Украины.

"Я твердо решил идти в народные депутаты, потому что у меня есть знания и опыт в строительстве с нуля агрофирмы Пятихатская, футбольного клуба Ингулец и многих других вещей. Я думаю, что своим примером мы покажем, как нужно работать в стране.

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Я туда иду не для того, чтобы спрятаться в парламенте, я буду первым, кто проголосует за снятие депутатской неприкосновенности. Я хочу прийти туда, чтобы мне не было стыдно перед моей мамой, которой я предлагаю деньги, а она их не хочет брать.

Она говорит, что 44 года проработала дояркой, и государство должно платить справедливую пенсию. Где эта справедливая пенсия? Такое ощущение, что у наших депутатов нет родителей, и никто из них не работал на такой тяжелой работе, как моя мать.

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Я никогда в жизни не боролся за власть, всегда боролся только за справедливость. Иду в Верховную Раду, чтобы добиться справедливого уровня, чтобы все жили более или менее одинаково", – поделился Поворознюк в интервью YouTube-каналу Ингульца.

Отметим, что ЦИК зарегистрировала Поворознюка кандидатом в народные депутаты.

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