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Остап Маркевич возглавит Агробизнес – ранее сын известного тренера работал в Испании

20:21 7 Читати українською
Остап Маркевич возглавит Агробизнес – ранее сын известного тренера работал в Испании
Остап Маркевич / Фото Игоря Хомича ("Футбол 24")

Остап Маркевич, сын Мирона Маркевича, возглавит Агробизнес перед началом следующего сезона.

Остап Маркевич в ближайшее время возглавит Агробизнес, передает официальный сайт клуба.

"Батько допомагає – мені реально пощастило із наставником". Остап Маркевич – про роботу у Вільяреалі, порядність Серхіо Наварро і конспекти Мирона Богдановича

Кроме этого, исполняющий обязанности главного тренера Андрей Донец займет должность вице-президента Агробизнеса.

Отметим, 41-летний Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича. Остап около трех лет работал тренером в академии испанского Вильярреала, в частности, тренировал команду U-19.

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