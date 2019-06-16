Остап Маркевич возглавит Агробизнес – ранее сын известного тренера работал в Испании

Остап Маркевич, сын Мирона Маркевича, возглавит Агробизнес перед началом следующего сезона.
Остап Маркевич в ближайшее время возглавит Агробизнес, передает официальный сайт клуба.
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Кроме этого, исполняющий обязанности главного тренера Андрей Донец займет должность вице-президента Агробизнеса.
Отметим, 41-летний Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича. Остап около трех лет работал тренером в академии испанского Вильярреала, в частности, тренировал команду U-19.
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