Рух проводив перший домашній матч у сезоні й перший матч під керівництвом нового-старого тренера – Леонід Кучук, який очолював команду в 2019 році, на днях змінив Івана Федика. У чемпіонаті 2021/22 львів'яни стартували з двох поразок, тож у поєдинку проти Вереса "жовто-чорних" влаштовувала тільки перемога. Рівняни ж за цей період набрали всього одне очко, причому в матчі проти Динамо тиждень тому новачок УПЛ пропустив два голи ще до 6-ї хвилини. Сьогодні підопічних Юрія Вірта нічия теж не влаштовувала.

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Втім, його команда знову провалила початок матчу. Вже на 6-й хвилині Рух відкрив рахунок внаслідок шикарної діагоналі від Мартинюка на лівий фланг та не менш класної подачі від Мисика – Борячук замкнув її ударом головою в дальній кут. 1:0! Ще через чотири хвилини Климчук подвоїв перевагу, обігравши Пасіча на дриблінгу й пробивши з-під Махнєва під ближню стійку – постріл виявився не дуже сильним, але вкрай точним. 2:0! Юрій Вірт був шокований.

Втім, в другій половині першого тайму Верес зумів прийти до тями, створивши два гольових моменти. Так, на 23-й хвилині Гегедош отримав передачу на лівий край штрафного й завдав удару метрів з семи – м'яч влучив у зовнішній бік сітки, ледве не влучивши у ближній кут! На 29-й же внасліок метушні Гончеренко несподівано пробив з центру карного майданчика, але вийшло занадто високо.

Загалом, матч був рівним, але Верес більше працював з м'ячем. Зрештою, на 39-й хвилині рівняни були винагороджені за бійцівський характер: Михайло Шестаков отримав пас на лівий кут штрафного й з місця закрутив м'яч у дальню дев'ятку – 2:1! Це був справжній шедевр. Паньків навіть не поворухнувся. У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Руха в рахунку.

Другий тайм пройшов приблизно в тому ж руслі, що і друга половина першого. Обидві команди почергово володіли ініціативою й проводили непогані контратаки, але моментів виникало дуже мало. Львів'яни мали лише три явні нагоди забити третій гол – дві з них змарнував Климчук, який на 59-й хвилині не дотягнувся до двох прострілів з різних флангів (хоча м'яч котився по лінії воротарського). Крім того, на 79-й свіжий Кузик виривався віч-на-віч з Когутом, але перекинути голкіпера Оресту не вдалося.

Верес же ледь не зрівняв рахунок на 66-й хвилині, коли Паньків та Гагун помилилися при перехопленні подачі на дальню стійку. Генадій Пасіч підхопив м'яч і пробив з близької відстані, але влучив прямо у воротаря. Кращих шансів врятувати нічию у гостей не було. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Руха – першу в новому сезоні УПЛ!

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