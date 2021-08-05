Колос дебютировал в Лиге конференций домашним матчем против карагандинского Шахтера, которому в предыдущем туре квалификации удалось выбить румынский ФКСБ. На трибунах стадиона в Ковалёвке был аншлаг (приехали даже несколько казахов с флагом), а в VIP-ложе заметили Андрея Павелко, Олега Блохина и Колю Морозюка. Все ожидали победы – никто не верил в возможность серьезного сопротивления от "горняков".

Гости выставили довольно прогнозируемый состав, играя в привычной для себя схеме 3-5-2. Аналогичную схему УЕФА нарисовал и для Колоса, но первый тайм показал очевидную ошибку – ковалёвцы играли в 4-2-3-1. Из неожиданного можно отметить появление Черноморца на левом фланге обороны, выход Задои в опорной зоне а также игру Диего Сантоса в роли вингера с первых минут.

Первые 20 минут встречи команды потратили на разведку. Футболисты сразу обозначили желание выгрызать каждый мяч в жесткой борьбе – уже на 7-й минуте это вылилось в рассечение брови Черноморца. Фулбек продолжил игру. В целом, Колос в этот период матча выглядел активнее. Подопечные Руслана Костышина провели четыре угловых с двумя заблокированными замыканиями, а также ряд неплохих прорывов по флангам. Гости почти ничем не отвечали.

Казалось, что хозяева держат матч под контролем, однако во второй половине первого тайма игра изменилась кардинально. Шахтер перехватил инициативу, откровенно прижал Колос и начал создавать момент за моментом, а при работе без мяча казахи еще и прекрасно прессинговали "земледельцев". У подопечных Руслана Костышина сыпалось почти все, но на 23-й минуте именно они могли открыть счет: Черноморец получил передачу пяткой от Лысенко и с дистанции мощно пробил – мяч по красивой дуге полетел в левую девятку, однако прошел в сантиметрах от нее.

Карагандинцы дебютную возможность выйти вперед потеряли еще за минуту до удара Александра – это Граф замкнул скидку на дальнюю штангу после подачи с углового. Волынец парировал его выстрел с близкого расстояния. После этого Шахтер создал еще четыре голевых эпизода: на 28-й минуте Анатаскоски пробил с отскока с левого угла штрафной (мимо правой штанги), на 31-й Рустемович нанес удар со стандарта (над девяткой), на 33-й Шикавка переиграл Черноморца и пробил с правой половины вратарской (сейв Волынца), а на 35-й Омиртаев замкнул навес с корнера – Волынец спас.

В последние 10 минут Колосу удалось немного выровнять ход встречи, несколько раз убегая в перспективные контратаки и начав выигрывать ничейные мячи – впрочем, до реального обострения дело не дошло. "Горняки" продолжали владеть инициативой, но моментов у них уже не возникало. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Начало второго тайма почти ничем не отличалось от завершения первого. Колос окончательно выровнял ход игры, начав зарабатывать стандарты и продолжая искать шансы в контратаках, но моменты создавал Шахтер: на 50-й минуте пробил метров с 20-ти под левую штангу, а на 63-й Митошевич выстрелил по центру от входа в штрафную – Волынец в обоих случаях поймал мяч. Колос же мог похвастаться ударом Богданова в небо после заблокированного удара со стандарта. Руслан Костышин между этими эпизодами провел замену по позициям, бросив в бой Ситчинаву и Ильина вместо Лысенко и Чурко.

В середине второго тайма долгое время не происходило ничего интересного (если не вспоминать о полетах украинских истребителей над стадионом).Казахи до 70-х минут освежили свой состав тремя заменами, но неожиданно матч "взорвался". Так, на 74-й минуте Ильин и Диего Сантос раскатали контратаку 2 в 1 с обводным выстрелом бразильца в дальний угол – штанга спасла Шахтер! Еще через две минуты Колос получил численное большинство – это Анатаскоски получил вторую желтую за грубый фол против Золотова!

Казалось, что сейчас Колос прижмет гостей. Действительно, ковалёвцы перехватили инициативу и начали проводить затяжные позиционные атаки, а Руслан Костышин добавил к атаке Нуриева. Впрочем, до последних минут основного времени хозяева ничего интересного не создавали, а карагандинцы, оправившись от шока, еще и попытались контратаковать. Только на 87-й минуте "земледельцам" удалось обострить игру дальним ударом Богданова, однако он прилетел точно в руки Шацкого. Куда опаснее было на 89-й, когда Ильин открылся на правом краю штрафной и выстрелил в дальний угол – Шацкий парировал. В компенсированное время Ильин получил идентичную возможность открыть счет, но на этот раз Олегу не хватило точности.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ответный матч проведут 12 августа на искусственном газоне Астана Арены.

Шахтар Караганда проти Колоса: екс-форвард Кривбаса, десант із Росії і кривава жертва, яка шокувала Селтік